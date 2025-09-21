Melek Mosso konserde isyan etti: Hakkımı helal etmiyorum!

Kaynak: Haber Merkezi

Zonguldak'ta konser veren Melek Mosso, kadına şiddete karşı erkeklere çağrı yaptı: “Şiddet uygulayanları dışlayın, aşağılayın. Göz yumanlara hakkımı helal etmiyorum.” diyerek isyan etti.

Ereğli ilçesinde dün bir eğlence merkezinde Melek Mosso konser gerçekleştirdi. Şarkılarını söyleyen Mosso’ya hayranlar yoğun ilgi gösterdi.

melek-mosso-konserde-isyan-etti-hakkimi-helal-etmiyorum-yenicag-1.jpg

Konserde dinleyicilere seslenen Mosso, erkeklerden kadına şiddet uygulayanları dışlamalarını isteyerek, “Bu akşam beyefendilere seslenmek istiyorum bu konuyla ilgili. Kadınlarla ilgili konuşmayacağım.

melek-mosso-konserde-isyan-etti-hakkimi-helal-etmiyorum-yenicag-2.jpg

Biz kadınlar doğduğumuz günden beri aynı savaşı veriyoruz. Hangimiz aynı şeyi yaşamadık ki? Biliyorsunuz, taciz, ne bileyim ittirme, o, bu, mobbing biz kadınlar olarak hep bunlara zaten maruz kalıyoruz.

melek-mosso-konserde-isyan-etti-hakkimi-helal-etmiyorum-yenicag-3.jpg

Ama bizi burada koruyacak tek bir cinsimiz var, beyler. Erkekler, lütfen "broculuktan" vazgeçelim. Kardeşçilikten, abicilikten, akrabacılıktan vazgeçelim.

melek-mosso-konserde-isyan-etti-hakkimi-helal-etmiyorum-yenicag-4.jpg

Kadına şiddet uygulayan arkadaşlarınızı dışlayın, aşağılayın. Onları aranızda tutmayın. Çünkü onlar, yarın kızınıza, çocuğunuza, annenize, teyzenize ya da herhangi bir kadına karşı bu başkaldırışı yaptığında belki sizin de başınıza gelebilir.

melek-mosso-konserde-isyan-etti-hakkimi-helal-etmiyorum-yenicag.jpg

O yüzden beyler, bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sizler bizim yanımızda olursanız, biz taş gibi yürüyoruz zaten. Siz de yanımızda yürüyün yeter. Böyle birilerine göz yuman varsa aramızda da hakkımı helal etmiyorum bu arada” dedi.

