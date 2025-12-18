Müzik sektöründe kadın olmanın zorluklarından bahseden Mosso, uzun yıllar dişil yönünü bastırmak zorunda kaldığını belirtti. Mosso bu sektörde ayakta kalabilmek için kendisini farklı bir kalıba soktuğunu söyledi.

‘KADIN GİBİ OLAMADIM’

Mosso, “Kadın olmanın getirdiği pek çok zorluk yaşadım. Çok uzun bir süre kadın gibi olamadım” dedi. Mosso’nun bu sözleri dikkat çekti. Ünlü şarkıcı stüdyoya giderken salaş giyindiğini ruj bile sürmediğini söyledi.

‘ERKEK GİBİ TAKILDIM’

Müzik dünyasında olabilmek için uzun yıllar dişil enerjisini bilinçli olarak geri planda tutuğunu söyleyen Mosso, o dönem “Erkek gibi takıldım” dedi.

Kendini “anaç” biri olarak tanımlayan Mosso, insan ilişkilerinde de güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, “Benimle asla yarı yolda kalmazsın. Açsan doyururum, depresyondan çıkarırım” dedi.

Kariyeri boyunca dışlandığı anların da olduğunu söyleyen Mosso, vokal olarak bazı isimler tarafından tercih edilmediğini ve birçok kapının yüzüne kapandığını söyledi. Ancak tüm bu engellere rağmen müzikten “Hiç pes etmedim” sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Müzikal kimliğini tek bir kalıba sığdırmayı reddeden Melek Mosso, “Müzikte kendime biçtiğim tek bir kılıf yok” dedi.