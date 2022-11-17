Melek Mosso kural bozdu sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 35 yaşına bastı. Yeni yaşını sevgilisi Serkan Sağdıç'ın organize ettiği sürpriz bir partiyle kutlayan Mosso, "35 değil sanki 15 yaşına girdim! Sevgilim bana unutamayacağım bir sürpriz hazırladı" dedi.



Mosso'nun doğum günü tarzı ve pastası dikkat çekti.

"İLİŞKİM HARİKA GİDİYOR"

Oyuncu Serkan Sağdıç’la güzel bir ilişkisi olduğunu söyleyen Mosso, ”İlişkim harika gidiyor. Serkan, bugüne kadar çektiğim çilenin ödülü olarak bana gönderilmiş biri. Nazar değmez umarım” diye konuştu.



