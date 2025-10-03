Melek Mosso tek celsede boşandı

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıllık birliktelikleri sonrası 2023'te sevgilisi Serkan Sağdıç'la dünyaevine girmişti.

Çiftten üzen haber geldi. Melek Mosso, 'boşanma' haberlerinin ardından açıklamada bulundu.

2 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdiği iddia edilirken Melek Mosso'dan karar ile ilgili açıklama geldi.

Mosso açıklamasında,

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik.

Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.

Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" dedi.