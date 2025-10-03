Melek Mosso tek celsede boşandı

Kaynak: Haber Merkezi
Melek Mosso tek celsede boşandı

Melek Mosso – Serkan Sağdıç çifti son dönemde evliliklerinde kriz yaşadıklarına yönelik iddialar nedeniyle gündeme geliyordu. Ünlü çiftin yollarını ayırdı.

Ünlü Şarkıcı Melek Mosso, 2 yıllık birliktelikleri sonrası 2023'te sevgilisi Serkan Sağdıç'la dünyaevine girmişti.

melek2.jpg

Çiftten üzen haber geldi. Melek Mosso, 'boşanma' haberlerinin ardından açıklamada bulundu.

s-4f0e93be667ae3e250736aec9281f1a0d15363eb.jpg

2 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdiği iddia edilirken Melek Mosso'dan karar ile ilgili açıklama geldi.

melekkk.png

Mosso açıklamasında,

"Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik.

Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk, bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz.

aciklamasi.jpg

Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz.

Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" dedi.

Son Haberler
Teknoloji devinde büyük kriz! 100'den fazla kişiyi etkiledi
Teknoloji devinde büyük kriz! 100'den fazla kişiyi etkiledi
Marinette'de son durum! Türk aktivist canlı yayında açıkladı
Marinette'de son durum! Türk aktivist canlı yayında açıkladı
Infantino'dan İsrail tepkilerine flaş yanıt! FIFA topu UEFA'ya attı
Infantino'dan İsrail tepkilerine flaş yanıt! FIFA topu UEFA'ya attı
DSÖ'den şok açıklama! Virüs hızla yayılıyor, binlerce can aldı
DSÖ'den şok açıklama! Virüs hızla yayılıyor, binlerce can aldı
Bursa'da 3'üncü kattan düşen genç yaralandı
Bursa'da 3'üncü kattan düşen genç yaralandı