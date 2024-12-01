Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'tan şok eden hamle! Tüm fotoğrafları kaldırdılar

Şarkıcı Melek Mosso, iki yıldır aşk yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz yıl ekim ayında dünya evine girdi.

Mersin'de dünya evine giren çiftten şaşırtan bir hamle geldi.

Mosso ile Sağdıç, sosyal medyada birbiriyle olan tüm fotoğrafları kaldırdı.

Görkemli bir törenle evlenen ve birlikte sık sık paylaşım yapan çift, birbirini takip etmeyi de bıraktı.

Boşanmaya karar verdiği iddia edilen çift, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

"ÖNCE ARKADAŞ OLDUK"

Melek Mosso, ilişkilerinin nasıl başladığını dair "Benim yerlerde sürünmem, aşkımdan gebermem lazımdı ama biz çok normal başladık, 'bir de böyle deneyeyim' diye önce arkadaş olduk." ifadelerini kullanmıştı.

Mosso, ünlü olduğu için eşinin onunla sevgili olmak istemediğini dile getirmişti.

Serkan Sağdıç'ın ilişkiye başlamadan önce kendisine söylediklerini aktaran Mosso, "Başta eşim, 'İkimiz de yakışıklıyız ve güzeliz, hayatımızdakileri temizleyelim ve öyle temiz bir ilişkiye başlayalım' diye benimle konuşma yaptı" dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞIRKEN HUZURU KAYBETTİK"

Evlilik hayatını da anlatan ünlü şarkıcı, "Eşimle birlikte çalışırken evdeki huzuru kaybettim ve 'Birlikte çalışmak olmaz' dedim" ifadelerini kullandı.