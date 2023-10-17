Melek adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Melek isminin anlamını araştırıyor. Peki, Melek ne demek? Melek isminin anlamı nedir?
MELEK NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Melek ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.
- Terbiyeli, uysal kimse.
- Mutluluk
- Masum, güzel kimse.
MELEK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Melek ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Melek adını koymak caizdir.