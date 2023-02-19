Melek otu zayıflatıyor ve cinsel gücü artırıyor

Melek otu özellikle Çin, Kore ve Japonya’da yetişiyor. Ülkemizde ise Doğu Karadeniz ve Marmara bölgesinde yetişmekte. Bir diğer ismi Angelica olan Melek otu, Eylül ve Ekim aylarında toplanarak kurutuluyor.



MELEK OTU CİLDE, AKNE VE SİVİLCEYE İYİ GELİYOR



Cildin PH’ını düzenler. Tıkanmış gözenekleri açar. Antibakteriyel özelliği vardır. Yüzdeki gerilmelere, şişkinliğe ve kızarıklığa birebirdir. Kan dolaşımını arttırma özelliğinden dolayı cildi canlandırarak, berrak ve sağlıklı bir cilde kavuşmayı sağlar. Ciltte oluşabilen kaşıntı ve alerjik reaksiyonları giderir.







MELEK OTU ZAYIFLATIR



Melek otu, her yemekten 15 dakika önce, bir bardak kaynatılmış suya bir tutam konularak tüketilirse zayıflamaya yardımcı olur.



YAĞIYLA SAĞLIKLI MASAJLAR YAPILABİLİR



Melek otu bitkisinin kökünden elde edilen yağ harici olarak, masaj ve terapilerde kullanılır. Vücutta oluşan yaraların da çabuk iyileşmesini sağlar.





CİNSEL GÜCÜ ARTIRIYOR



Melek otu, 17. ve 18. yıllarda kadınların cinsel isteksizliğini gidermede kullanılıyordu. Afrodizyak etkisi olan bu bitki kadınların sağlıklı bir şekilde orgazm olmasını sağlıyor. Penil vibratuar seviyesini yükseltir ve penil somatosensör uyarım potansiyeli amplitüdünü düşürür. Erken ve sağlıksız orgazmın önüne geçer.

YAN ETKİLERİ NELER?

Melek otu birçok sağlık sorununa iyi gelmesine rağmen yüksek dozlarda tüketildiğinde risk teşkil edebilir. Melek otunun içerdiği eterli yağın, rahim kasılmalarını hareket geçirdiği için özellikle hamilelerin kullanmaması gerekmektedir. Sürekli ve daimi olarak kullanılmamalıdır. Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır. Ve kesinlikle çiğ olarak tüketilmemelidir.