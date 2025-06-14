Melekler ve Şeytanlar

Ülkemizde de kamuoyunu meşgul eden; “acaba ne oluyor?” diye merak ettiğimiz, şiddet ve polisiye tedbirlerin alındığı görüntüleri seyrederken anlamaya çalıştığımız Los Angeles de neler oluyor?

Melekler mi, şeytanalar mı dünyayı kuşatıyor?

Avukat Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu uzun zamandır ABD’de yaşıyor. Olayları kendisine sordum, anlattıklarını Yeniçağ gazetesi okuyucuları ile paylaşmak istiyorum; Los Angeles’taki protestolar git gide büyüyor. Bunun büyümesinin aslında 2 temel sebebi var; birincisi Los Angeles'ın Kaliforniya’nın Demokratların kalesi olması. Dolayısıyla ideolojik olarak aslında mümkün mertebe hep göçmenlerin yanında olan, belgesiz bile göçmen olsa onların yanında olan; aslında en büyük en büyük popülasyon nüfus Los Angeles da var.

Şöyle anlatalım Amerika'nın Demokratların kalesi olarak denilen eyalet Kaliforniya Amerika’nın en zengin eyaleti. En büyük nüfusu olan bu eyaletin de en kalabalık şehri Los Angeles. Dolayısıyla Los Angeles da ya bu tarz hadiselerin vuku bulması, özellikle Trump yönetimine karşı bir protesto olması çok normal ve anlaşılabilir.

İkinci sebebiyse burada belgesiz göçmenlerin aslında diğer bölgelere göre daha çok olması. Zira burada bilhassa güney Amerika’daki ülkelerden Amerika’ya gelmiş çok fazla insan var. Zaten protesto meydanlarında da çeşit çeşitli bayrakları görürsünüz; Meksika’dan tutunda, Panama’ya kadar birçok ülkenin bayrakları vardır güney Amerika’da.

Eylemlerin aslında kızışmasının bu 2 temelin dışında bir de politik sebebi var. O politik sebebi de şu Trump-Elon Musk da çok önemli bir yol ayrılığındalar! Elon Musk Amerika’nın en zengin insanı, dünyanın en zengin insanı. Trump da dünyanın en güçlü ordusunun başkumandanı! Trump dünyanın en güçlü adamlığını paylaşmak ister mi? Şimdi bu ikisinin kavgasında zarar gören hem Elon Musk oluyor. Ama Trump da yara aldı, Cumhuriyetçilerin kendi içerisindeki otoritesi çok sarsıldı. Çünkü Elon Musk’la kimse karşı karşıya gelmek istemiyor! Çünkü Musk dünyanın en zengin adamı, fonluyor istediği kişi ve gurupları, gücü başka tarafa geçirebiliyor aktarabiliyor! Ve Musk’a karşı Cumhuriyetçi parti sert bir ifade kullanmadı, “başkanımızı size yedirmeyiz” diyemedi(!) Los Angeles’de bu hadiseler başladığında, Trump bu olayları bilerek kızıştırdı. Adının bu protesto olaylarında ön plana çıkmasına cevap verir gibiydi! Bu kadar ulusal askerleri, gardiyan kartları ile buraya getirmesi tabii büyük bir sorun oldu. Yani savaş gibi!

Yoksa bu Trump'ın işine gelmiş oldu; Kaliforniya eyaletinin valisi Gavin Christoper Newsom’un da artık governing süresi bitti. Bittiği için ABD başkanlığına hazırlanıyor. Şimdi Amerika’daki Demokratların yeni umudu haline geldi. Neden, Trump'a karşı en fazla sesini yükselten o oldu. Öyle ki çıktı ne dedi “Tom (tom bu sınır güvenden sorumlu olan kişi) gel beni de tutukla!” dedi. Tutuklanma ihtimali yok! Amerikan vatandaşı zaten tutuklanamaz, ama çıkıp da “gel beni tutukla” gibi bu tarz, hani siyasi şovları çok çok başarılı yapan birisi. İki taraf da bunu olabildiğince kızdırdı, çünkü ikisi de buradan şahıs olarak oy alıyorlar, şahıs olarak öne geçiyorlar.

Peki, şimdi ne olur? Bunu bana ilk günde bu sorulmuştu, daha devam eder denmiştim. Kaç gün geçti hala devam ediyor! Çünkü az önce saydığım sebeplerden dolayı politika olarak birçok kişinin işine bu geliyor! Bu nüfus buna direnecektir(!) bu nüfus buna direndikçe de çözülme ihtimali zayıflayacaktır. Politik faydalar çoğaldıkça protestoların artması mümkün görünüyor. Ama biraz lokal kalıyor. Örneğin ben Los Angeles dayım, Los Angeles borosu avukatıyım. Şehrin genelinde çok büyük olaylara rastlamıyoruz. Çok belli bir/iki mahallede bu hadiseler oluyor. Olaylar son derece yerel gerçekleştiğinden dolayı, yani 10 milyonluk şehirde hayatta öyle etkilenmiş değil. Ne buranın ekonomisini bozuyor, ne ticaretini bozuyor. Ama bu eylemler politik taraflara siyasi olarak, şahıs olarak oy kazandırıyor! O yüzden bundan dolayı devam etme ihtimali yüksek. Kendi açılarından haklı olarak bu tarz belgesiz göçmenler direnecek. Belgesiz göçmen ne demek? Kaliforniya'da değil de artık federal hukuk burada devrede; Amerika Birleşik Devletleri'nin göçmenlik hukukuna uygun şekilde burada olamayan yahut bir şekilde bu göçmenlik hukukuna aykırı davranmış kişilerin ülkede durmaması gerekiyor. Bunlara belgesiz göçmen diyorlar. Bu belgesiz göçmenlerin aileleri, etrafı, hatta kendileri bile bu eylemleri de ön plana çıkıyorlar. Dolayısıyla onlarda muhtemelen burada bu kadar aile fertleri var, iş kurmuşlar yıllardır burada olanlar var, onların burada hani dışarıya çıkma arzusunun olmamaları anlaşılabilir! Her ne kadar bu yaptıkları göçmen hukukuna aykırı da olsa, burada kalmak istiyorlar. Bundan dolayı da kendileri bu tarz eylemlerde yer alıyorlar.

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Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu Los Angeles’de ki göçmen ayaklanmasını politik sebepleri ve insanların yaşama direnci ile birlikte anlattı. Hukuk artık hayatımızı düzenleyene bir kurallardan çok politik gücü oluşturan bir olguya doğru hızla savruluyor. Politikacılar güvenlik korkuları yaratıp, insan hayatı ile diledikleri gibi oynuyorlar.

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