Melen Çayı’nda macera

Kaynak: AA
Melen Çayı’nda macera

Düzce’de sıcak havadan bunalan Melen Çayı’nda rafting yaparak serinledi. Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı bölgede, adrenalin tutkunları 16 kilometrelik parkurda heyecan dolu anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı Düzce'de rafting yaparak serinlemek isteyenler, Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı'na geldi.

Botlarını suya indiren adrenalin tutkunları, 16 kilometrelik parkurda heyecanlı anlar yaşadı.

Düzce Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, sıcaklıktan bunalan yerli ve yabancı turistlerin bölgeye akın ettiğini söyledi.

Parkurdaki zorluk derecesinin su seviyesine göre arttığını belirten Tepe, ziyaretçilerin bölgeden memnuniyetle ayrıldığını kaydetti.

Tepe, hava sıcaklığının yüksek seyretmesi nedeniyle hafta sonu da hafta içi de yoğunluk yaşandığını aktararak, "İnsanların keyifli zaman geçirmesi bizleri mutlu ediyor." dedi.

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