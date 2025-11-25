YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Ordu Duyarlı yurttaşlar, betonlaşmaya ve cöpe karşı bir kez daha alanlardaydı. "Yaşama evet, betona hayır" diyerek, yürüdüler.

Ordu'da sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin oluşturduğu platform, Altınordu Durugöl Mahallesi Melet Irmağı kenarındaki eski çöp alanının imara açılıp betonlaştırılmasına karşı mücadelesini sokaklara taşıdı. Eski çöp alanındaki nöbet eylemi devam ederken, bu hafta şehir içinde geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş, 19 Eylül Ortaokulu'ndan başlayarak Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı’na kadar sürdü. Eylemciler, "Eski çöp alanı yeşil alan ve kuş cenneti olarak düzenlensin" sloganları attı. Meydanda ayrıca imza kampanyası başlatıldı.

Yürüyüş sonrası ortak basın açıklamasını okuyan Ordu Çevre Derneği Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, mücadelelerinin kararlılıkla süreceğini belirtti.

Gönül, imar değişikliğine karşı açtıkları davayı daha önce kazandıklarını hatırlattı ve belediye ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasındaki protokol sonrası açılan bina yapım ihalesine karşı da hukuki bir zafer elde ettiklerini duyurdu:

"Ordu İdare Mahkemesi'nin davanın taraf ehliyeti yok gerekçesiyle verdiği ret kararına itirazımız, üst mahkemece lehimize sonuçlandı. İhalenin iptali için dava Ordu İdare Mahkemesinde yeniden görüşülecek. Haklılığımız bir kez daha tescillendi."

Ertuğrul Gazi Gönül, hukuki süreç devam etmesine rağmen bölgedeki hukuksuzluğun sürdüğünü ve "keyfi işler" yapıldığını savundu. Eski çöp alanındaki çöplerin yasaya aykırı bir şekilde Gülyalı Divani Mahallesi'ndeki eski taş ocağına taşınmak istendiğini belirtti.

Gönül, bu durumun yasalara uygun olmadığını, çöplerin Çaybaşı'ndaki tesise taşınması gerektiğini ifade ederek: "STK’ler ve partiler olarak Divani Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile çöp kamyonların gelmesini engelledik. OBB suç işlemeye devam ediyor, Divani Mahallesi’ni çöplük alanına çevirdi." dedi.

Başkan Gönül, eski çöp alanının betonlaştırılmasının "yeni bir cinayet" olduğunu vurguladı:

"Ordu’da en küçük yeşil alan hemen betonlaştırılıyor. Eski otogardan sonra buranın betonlaştırılmak istenmesi yeni bir cinayettir ve bizler bu Cinayeti önlemek için buradayız. Burası yeşil alan ve kuş cenneti olarak yeniden düzenlenmelidir."

Gönül, tüm halkı, sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri başlattıkları imza kampanyasına destek olmaya ve ortak mücadeleye çağırdı. Açıklamasını, "Kazanacağız! Mücadelemiz kesintisiz sürecek" sözleriyle sonlandırdı.