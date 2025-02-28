Melgar, Copa Libertadores’te son dakikada turladı

Melgar, Arequipa’daki UNSA Stadı’nda Tolima’yı 1-0 mağlup ederek Copa Libertadores 2025’te 3. tura yükseldi. Cristian Bordacahar’ın attığı golle turu garantileyen Peru ekibi, bir önceki maçta da aynı skorla galip gelmişti. Şimdi ise karşılarına Paraguay temsilcisi Cerro Porteño çıkacak.

BORDACAHAR’DAN KRİTİK GOL

Maç boyunca üstün bir oyun sergileyen Melgar, galibiyet golünü 86. dakikada buldu. Matías Lazo, Tolima ceza sahasında yerde kaldı ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Cristian Bordacahar topun başına geçerek soğukkanlı bir vuruşla takımını bir üst tura taşıyan golü attı.

RAKİP CERRO PORTEÑO

Melgar, 3. turda Paraguay ekibi Cerro Porteño ile karşılaşacak. Cerro Porteño, önceki turda Venezuela temsilcisi Monagas’ı toplamda 7-1 gibi farklı bir skorla saf dışı bırakmıştı. Eğer Melgar bu turu da geçerse, Copa Libertadores’in grup aşamasında yer alacak. Ancak elenirse, Copa Sudamericana’da yoluna devam edecek.