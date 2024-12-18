Melih Gökçek, AKP'li isme sert sözlerle yüklendi: Sahtekarca iş yapıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar sebebiyle aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu 6 belediye için haciz işlemi başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin tartışmalarda sürerken, Melih Gökçek döneminden kalan borçlar yeniden tartışma yarattı.

TV100'de yayımlanan programa katılan Melih Gökçek, kendisinden sonra 2 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten AKP'li Mustafa Tuna'ya sert sözlerle yüklendi.

Melih Gökçek

"KALANLAR MUSTAFA TUNA ZAMANINDAN BORÇLARDIR"

AKP'li Tuna’yı yalan söylemekle eleştiren Melik Gökçek, “Mustafa Tuna sahtekârca iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı. Şirketlerin ise sadece 1 tanesinin o günün parasıyla çok küçük 195 bin TL borcu vardı. Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş’a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır” diye konuştu.

Mustafa Tuna

"MUSTAFA TUNA SAÇMALAMIŞ"

“Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Saçmalamış, resmen saçmalamış" diyen Gökçek, "Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş’tan farkı yoktur. Ankapark’ı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna’nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum” ifadelerini kullandı.