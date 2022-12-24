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  • Melih Gökçek yine suç üstü yakalandı: Altılı Masa'yı dağıtmak için Akşener'in sözlerine montaj yaptı

Melih Gökçek yine suç üstü yakalandı: Altılı Masa'yı dağıtmak için Akşener'in sözlerine montaj yaptı

Ankara'nın eski belediye başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerinin kesilip biçildiği bir video paylaştı. Videoyu araştıran Teyit.org Gökçek'i yalanladı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 12:05
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Melih Gökçek Altılı Masa'yı dağıtmak için Meral Akşener'in sözlerine montaj yaptı

Melih Gökçek yine suç üstü yakalandı: Altılı Masa'yı dağıtmak için Akşener'in sözlerine montaj yaptı
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Fox TV canlı yayınındaki konuşmasını keserek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer Altılı Masa liderlerine “ahmak” dediğini öne sürdü.

Gökçek paylaşımında, "Meral Akşener resmen Kılıçdaroğlu’na ve (Ekrem’in mahkeme kararı sonrası) Belediye’ye gelmeyen diğer parti liderlerine 'Ben böyle bir ahmaklık görmedim' diyerek hakaret ediyor. Biliyor ki Kılıçdaroğlu ve diğer liderler bu lafı yutacaklar. Niye mi? Akşener’e muhtaçlar da ondan..." dedi.

Teyit.org ise yaptığı incelemede Melih Gökçek’in paylaştığı videoda, Akşener’in konuşmasının bir kısmının kesilerek Akşener’in sözlerinin bağlamından koparıldığı vurgulandı.

KONUŞMANIN TAMAMININ VİDEOSUNU YAYINLADILAR
Teyit, Gökçek’in kesilmiş videosuna karşılık Akşener’in konuşmasının tamamının videosunu yayınladı. Yapılan incelemede konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“23 Aralık’taki yayının tamamına YouTube üzerinden ulaşılabiliyor. Sosyal medyada yaygınlaştırılan video kesiti, yayının 2:39.41. dakikasında Akşener’in ‘Bunun üzerinden bir kesim de ‘yani siyasi nezakete uymuyor’ dendi.’ ifadesiyle başlıyor.

Ancak yayının tamamını izlediğimizde, Meral Akşener’in ifadesinin bir bölümünün kesilerek paylaşıldığını görüyoruz. Bu kesinti Akşener’in sözlerinin bağlamından koparılmasına ve 'ahmak' ifadesinin muhatabının yanlış anlaşılmasına yol açıyor.

Meral Akşener’in ifadeleri, İlker Karagöz’ün yayının 02:39:07. dakikasında sorduğu soruyla yaklaşık 30 saniye önce başlıyor.”

GÖKÇEK'İN PAYLAŞTIĞI VİDEO

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