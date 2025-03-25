Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı! Apar topar sildi

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Melih Gökçek, Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı! Apar topar sildi

ABB eski Başkanı Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun Saraçhane'de gördüğü devasa kalabalık karşısında gülümsediği görüntüyü kullanarak hedef aldı. Gökçek paylaşımını apar topar sildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'de konuşma yaptığı sırada Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun gülümsediği görüntü, Melih Gökçek'in hedefi oldu.

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Melih Gökçek, yaptığı açıklamalarda hem Ekrem İmamoğlu hem de eşi Dilek İmamoğlu'nu hedef aldı. Bir sosyal medya kullanıcısının "kocası hapise girmedi mi? Ne bu neşe?" paylaşımını fırsat bilen Melih Gökçek, bu paylaşımı alıntılayarak Dilek İmamoğlu hakkında hoş olmayan bir paylayım yaptı. Melih Gökçek, tepki çeken bu paylaşımı dakikalar içinde silmesi ise dikkat çekti.

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MELİH GÖKÇEK'DEN İKİNCİ PAYLAŞIM

Melih Gökçek, daha sonra Dilek İmamoğlu ve oğlunun Saraçhane'de halka kalp işareti yaptığı fotoğrafı yaptığı bir paylaşımı alıntılayarak "Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar" diye yazdı.

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