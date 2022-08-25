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  • Melih Gökçek Gülşen'den sonra Şahan Gökbakar'ı tehdit etti: Ağzını yüzünü dağıtırlar

Melih Gökçek Gülşen'den sonra Şahan Gökbakar'ı tehdit etti: Ağzını yüzünü dağıtırlar

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, sosyal medya hesabından komedyen Şahan Gökbakar'a yönelik bir paylaşımda bulunarak tehdit etti. Gökçek, "Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma." dedi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 13:00
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 17:24
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Melih Gökçek Şahan Gökbakar'ı tehdit etti: Ağzını yüzünü dağıtırlar

Melih Gökçek Gülşen'den sonra Şahan Gökbakar'ı tehdit etti: Ağzını yüzünü dağıtırlar
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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, imam Halil Konakçı'nın hedef aldığı Cem Yılmaz'a destek olan komedyen Şahan Gökbakar'a tehditlerde bulundu. 

İmam Halil Konakçı'nın daha önce Cem Yılmaz’ı hedef aldığı konuşması, sosyal medyada gündem olmuştu. 

Cem Yılmaz'a meslektaşı Şahan Gökbakar’dan destek geldi. İmam Konakçı’ya gönderme yapan Gökbakar yaptığı paylaşımda "Değerli dostlar, yaptığım mizah helal sertifikalıdır. Senaryolarımızı abdestli şekilde kaleme alıyoruz. Gönül rahatlığı ile gülebilirsiniz, imandan çıkarma olmaz” dedi.

Melih Gökçek de Gökbakar'ı tehdit ederek, "İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma… Haddini bil…” ifadelerini kullandı. 

Gökçek'in paylaşımı şöyle: 

NE OLMUŞTU?

İmam Halil Konakçı'nın komedyen Cem Yılmaz'ı hedef aldığı bir videosu sosyal medyada gündem oldu. 

Cem Yılmaz’ın "CM101MMXI Fundamentals" adlı gösterisinde yaptığı espriyi hedef alan Konakçı, “Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş ‘Ben bundan iyisini de yaratırım’ diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de buna alkış tutan da zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

Cem Yılmaz da konuşmanın sosyal medyada gündem olmasının ardından Konakçı’ya “2023’de 50 yaşındayım. İlgilenmiyorum” yanıtını verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, imam Halil Konakçı tarafından hedef alınan Cem Yılmaz'a destek veren komedyen Şahan Gökbakar'ı tehdit ederek "İnsanları dini duyguları ile alay ederek galeyana getirip tahrik etme… Birisi dayanamaz ağzını gözünü dağıtır hem sen mağdur olursun hem senin ağzını gözünü dağıtan. Yapma… Haddini bil…” ifadelerini kullandı. 

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İzmirli
25.08.2022 19:55
Konuş Melih konuş bir gün sende yargılanacaksın  
 
Halk
25.08.2022 18:37
Gündemde kalma çabaları  
 
Osman
25.08.2022 16:35
Elin yumruğunu yemeyen,kendi yumruğunu güçlü sanırmış.Ulkeyi kasitli olarak bu hale getirdiniz.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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