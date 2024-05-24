Melih Gökçek'in dosyalarını kapatan savcıya ihalesiz daire satmışlar

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir Başsavcı Yüksel Kocaman üzerinden AKP’ye ateş püskürdü.

Emir, eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in yüzlerce suç duyurusu, yüzlerce klasörlü dosyası Yüksel Kocaman'ın önüne geldiğini belirtti.

TBMM’de konuşan Emir Gökçek’in dosyalarını kapatan Savcı Kocaman’a ihalesiz daire satıldığını iddia etti.

CHP’li Emir, “Yüksel Kocaman bunların hepsini kapattı ve sonuçta da Mansur Yavaş devralmadan beş gün önce apar topar Ankara Başsavcısı'na bu daire satılıyor. Üstelik de iddiaya göre Adalet Bakanlığı da tadil etmiş bu daireyi. Şimdi bu olacak iş mi? Bu içinize siniyor mu?” ifadelerini kullandı.

Emir şöyle anlattı:

Size bir lojman hikâyesi anlatayım, 2003 yılı. Aynen bugün gibi bir kriz var. 'Lojmanları satalım' diyorlar. Sonrasında, Adalet Bakanlığı Ankara Büyükşehir'e başvuruyor, diyor ki 'Bizim hâkim ve savcılar için lojmana ihtiyacımız var' Öyle mi? 'O zaman 5 tane daireyi tahsis edelim.' 5 tane daire Adalet Bakanlığı'na tahsis ediliyor. Ne zamana kadar? 2018 yılına kadar. 2018 yılında niyeyse 'Biz bunu satalım' diyorlar. Peki, nasıl satacak belediye bu daireyi? İhale yapması lazım. Ancak ANFA'ya yani belediye şirketine trampa yoluyla devrediyor yani ANFA ona bir şey veriyor o da karşılığında 'Al bu daire senin olsun' diyor. ANFA alıyor bunu üç yıl boyunca Ankara'da başsavcılık yapmış kişiye yani Yüksel Kocaman'a satıyor. Daire 626 bin liraya satılıyor. Bu yolsuzluk değil mi? Melih Gökçek'in yüzlerce suç duyurusu, yüzlerce klasörlü dosyası Yüksel Kocaman'ın önüne geldi, Yüksel Kocaman bunların hepsini kapattı ve sonuçta da Mansur Yavaş devralmadan beş gün önce apar topar Ankara Başsavcısı'na bu daire satılıyor. Yine iddiaya göre Adalet Bakanlığı da tadil etmiş bu daireyi.

Ayrıca Emir, Savcı Kocaman’ın adının suç örgütü Ayhan Bora Kaplan’ın dosyalarını da kapattığını ileri sürdü.

MELİH GÖKÇEK HAKKINDAKİ BAZI İDDİALAR

Öte yandan Gökçek’in, önceden Belediye Lojmanı olan Dikmen’deki konutları, kanuna aykırı bir şekilde eşi ve avukatları adına satın aldığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

Davayı Mansur Yavaş açmış ve kazanmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş özel kalem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçek’in evine gittiğini açıklamıştı.

Ayrıca yine Melih Gökçek döneminde belediye İŞKUR’un aracılık ettiği programa atanan bürokrat bir kadının 500 kişiyi işe alındı gösterip, maaşları topladığı iddia edilmişti.

2020 yılında da Melih Gökçek’e “ihaleye fesat” soruşturması açılmış ve 16 milyon 241 bin 345 dolarlık zarar ortaya çıkmıştı.