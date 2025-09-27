Melih Gökçek'in 'gong' için tuttuğu Hollandalı model, Ankaralıların parasını nerede yedi?

Nefes’te her hafta sonu yer alan ‘Duvarların Dili Olsa’ bölümünde parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın, Melih Gökçek'in görev yaptığı dönemde 1 milyon dolar ödendiği iddia edilen Hollandalı top model Doutzen Kroes'ın ‘Ankaralıların cebinden çıkan 1 milyon doları nerede harcadı?’ sorusuna açıklık getirdi. Muhabirler, “2013’ün yaz aylarında partileri ve dünyaca ünlü gece kulüpleri ile tanınan İspanya’daki İbiza sahillerinde güzel bir tatil yapmış. Tabii ki bikinisiyle objektiflere de yakalanmış. Görünen o ki, ay-yıldız maketinin içinde sallandırılan gonga vurarak kazanılan paranın bir kısmı -amiyane tabirle- İbiza’da “ezilmiş” dedi.

1 MİLYON DOLAR ÖDENMİŞTİ

AKP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görev yaptığı dönemde, 2012 yılında düzenlenen Ankara Alışveriş Festivali'nin açılışında Hollandalı top model Doutzen Kroes'a sadece gong vurması karşılığında 1 milyon dolar ödendiği iddiası kamuoyunda yankı uyandırmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, önceki dönem belediye başkanı Melih Gökçek'in bir festivalde gong çalması için belediyenin kasasından bir mankene 41 milyon lira verdiğini söylemişti.

ORGANİZASYON 20 GÜN SÜRMÜŞTÜ

9 Haziran 2012’de yapılan etkinlikte dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek'ten Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'e, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir'den milletvekillerine kadar pek çok davetli iştirak etmişti. Açılış töreni, Antares Alışveriş Merkezi'nde Doutzen Kroes'un ay-yıldızlı maket içinde yer alan gonga vurmasıyla gerçekleşti. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ankara Ticaret Odası'nın ortak organizasyonuyla 24 gün sürmüş, perakendecilerin indirim kampanyaları ve alışveriş merkezlerinin etkinlikleriyle desteklenmişti.

"AMİYANE TABİRLE İBİZA’DA “EZİLMİŞ”

Etkinlikte Doutzen Kroes'a sadece gong vurması karşılığında 1 milyon dolar ödendiği iddia edilmişti. Kroes’in o parayı ne yaptığı ise merak ediliyordu. Nefes’te her hafta sonu yer alan ‘Duvarların Dili Olsa’ bölümünde parlamento muhabirleri Tarık Işık ve Mahmut Aydın, Melih Gökçek'in görev yaptığı dönemde 1 milyon dolar ödendiği iddia edilen Hollandalı top model Doutzen Kroes'ın ‘Ankaralıların cebinden çıkan 1 milyon doları nerede harcadı?’ sorusuna yanıt aradı. İki muhabir yazısında şunları dile getirdi:

“2013’ün yaz aylarında partileri ve dünyaca ünlü gece kulüpleri ile tanınan İspanya’daki İbiza sahillerinde güzel bir tatil yapmış. Tabii ki bikinisiyle objektiflere de yakalanmış. Görünen o ki, ay-yıldız maketinin içinde sallandırılan gonga vurarak kazanılan paranın bir kısmı -amiyane tabirle- İbiza’da “ezilmiş”. Vatandaşın har vurup harman savrulan paraların üzeri kutsal bildiğimiz ay-yıldızla örtülmeye çalışılırken sizce Ankaralılar Gökçeklere haklarını helal edecek mi?”