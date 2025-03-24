Melih Gökçek'in o sözüne ünlü oyuncudan olay cevap. Sosyal medyada gündem oldu

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le ilgili sözleri yeniden gündeme geldi.

Yavaş, daha önce şunları söylemişti:

"Melih Gökçek dönemindeki ihalelere dair 40 civarında yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ihale alan firmaları anlatacağım. Ankara’dan 28 milyarlık ihale 20 firma arasında kalmış. Mansur Yavaş döneminde böyle bir şey olamaz."

Bu sözlerin çok konuşulması sonrası Melih Gökçek, "Ben haram yemem" dedi.

Gökçek'in bu sözlerine sosyal medyadan yorum yağarken en dikkat çekici yorumu Oyuncu Serkay Tütüncü yaptı.

Tütüncü, Gökçek'in sözlerine "Ekmek banarsın ekmek" karşılığını verdi.