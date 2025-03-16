Melih Gökçek'ten bomba iddia 'İmamoğlu ilkokul mezunu'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili tartışmalar devam ederken sosyal medyadan yorumlar yapan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ardı ardına açıklamalar geldi.

GÖZLER İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASINDA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi işletme Bölümü'nden İstanbul Üniversitesi'ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğu iddiaları gözler İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanacak rapora çevrildi. İmamoğlu'nun yatay geçişinin iptal edilmesi halinde aynı şekilde geçiş yapan yüzlerce kişinin de diplomasının tehlikeye gireceği belirtiliyor.

MELİH GÖKÇEK: BELEDİYE BAŞKANLIĞI DA DÜŞER

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'ın rakibi olacağının belli olmasının ardından diploma krizi gündemin bir numaralı maddesi haline gelmişti. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi. Melih Gökçek, İmamoğlu'nun diplomasi ile ilgili "Diploması iptal edilince cumhurbaşkanı olamaması bir yana belediye başkanlığı da düşüyor. Ekrem'in askere gitmesi gerekiyor. Ekrem askere gidince devamsızlıktan başkanlık düşüyor" dedi.

"EKREM İMAMOĞLU İLKOKUL MEZUNU"

Melih Gökçek daha sonraki bir paylaşımında ise Ekrem İmamoğlu'nun ortaokulu bile bitiremediğini ve ilkokul mezunu olduğunu iddia etti.

MELİH GÖKÇEK'İN BAŞKANLIĞINA ERDOĞAN SON VERMİŞTİ

İlk kez Refah Partisi'nden girdiği seçimlere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Melih Gökçek 23 yıllık başkanlık serüvenine 28 Ekim 2017 Erdoğan'ın isteği ile son vermişti.

İşte Gökçek'in o paylaşımları...

EKREM’E MÜJDE…



DİPLOMASI İPTAL EDİLİNCE

CUMHURBAŞKANI OLAMAMASI BİR YANA

BELEDİYE BAŞKANLIĞI DA DÜŞÜYOR…



NİYE DİYECEKSİNİZ?



EKREM’İN ASKERE GİTMESİ GEREKİYOR..

EKREM ASKERE GİDİNCE DEVAMSIZLIKDAN BAŞKANLIK DÜŞÜYOR…



HAYIRLI OLSUN EKREM.

DİMYATA GİDERKEN PİRİNÇDEN DE… pic.twitter.com/EZrjX2lUq8 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 14, 2025