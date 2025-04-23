Melih Gökçek'ten Fatih Altaylı sert tepki: "Ulan kazma..."

Fatih Altaylı, CHP'nin Yozgat mitingini ele aldığı yazısında ABB eski Başkanı Melih Gökçek'in mitinge katılan vatandaşlar için “Bu mitinge katılanlar taşıma” demesini eleştirmişti. Bu eleştiriye yanıt veren Melih Gökçek, Fatih Altaylı'ya "Ulan kazma" diyerek bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP'nin Yozgat mitingini konu alan bir yazı kaleme aldı.

Fatih Altaylı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için, "Ve AKP’nin en büyük trollü, partinin lideri tarafından FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle belediye başkanlığından istifa ettirilmiş eski ABB Başkanı Melih Gökçek “Bu mitinge katılanlar taşıma” demeye başladı" ifadelerini kullandı.

MELİH GÖKÇEK'TEN FATİH ALTAYLI'YA YANIT: ULAN KAZMA

Hakkında yazılanlara sinirlenen Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden "Fatih Altaylı Yozgat mitingiyle ilgili bir yazı yazmış. 'Ve AKP’nin en büyük trollü, partinin lideri tarafından FETÖ’cü olduğu gerekçesiyle belediye başkanlığından istifa ettirilmiş eski ABB Başkanı Melih Gökçek “Bu mitinge katılanlar taşıma” demeye başladı' demiş... Ulan kazma... 15 Temmuz'un Ankara direnişinin sembolü Melih Gökçek mi FETÖ'cüymüş... Bana yaptığın bu suçlamayı ispat et, edemezsen şerefsiz, alçak bir yalancı olduğunu kabul et… Teklifim kabul mü?" dedi.