Melih Mahmutoğlu'ndan basın mensuplarına şok tepki!

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in başantrenörleri ve kaptanları, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklanmalarda bulunurken flaş bir an yaşandı.

Basın mensuplarının sorularının alındığı sırada salonda sessizlik oluştu. Kritik karşılaşma öncesinde ne koçlara ne de kaptanlara herhangi bir soru sorulmadı.

Bu duruma ironik bir şekilde tepki gösteren Melih Mahmutoğlu, “Vay be, harikasınız” ifadesini kullandı.

İşte o anlar;

BAŞANTRENÖRLERDEN KARŞILIKLI TEBRİKLER

Düzenlenen toplantıda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius ve Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, dev maçın önemine dikkat çektiler. İki koç aynı zamanda başarıları için rakip takımları tebrik ettiler.

İşte o açıklamalar;

SARUNAS JASIKEVICIUS: İki takımı da bu maçı oynamayı hak ettikleri için tebrik ediyorum. Bu büyük bir onur. Sezon başı zorluklarının ve rakibimizin gücünün farkındayız. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

DUSAN ALIMPIJEVIC: İki takımı finale kaldığı için kutluyorum. Bu sene Fenerbahçe'yle 3. kez final oynuyoruz. Finale kaldığımız için mutluyum. Finale kalmak bizim için bir savaş. Tek maçla bir kupa almak çok zor ve önemli. Aynı zamanda Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'ndeki başarıları için tebrik ederim.

Kaptanların açıklamaları;

MELİH MAHMUTOĞLU: İki takım için de bu kupayı oynamak güzel bir his. Geçen sene finallerde hep karşılaştık. Performanslarını tebrik ediyorum. İki takım da kupayı almak istiyor. Beşiktaş'a ve ligdeki takımlara başarılar diliyorum.

YİĞİT ARSLAN: Kısa bir süre önce tüm ülkemizi mutlu eden milli takımı tebrik ediyorum. Böyle bir şey olacağı belliydi. Önemli bir takıma karşı güzel bir final mücadelesi olacak. Geçen seneki başarılarımızdan dolayı bu maçı oynamaya hak kazandık. Kupayı kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz. Maça taraftarlarımızı bekliyoruz.

