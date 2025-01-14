Melih Şendil'den Jose Mourinho tepkisi

Kaynak: Haber Merkezi

Portekizli teknik adam Konyaspor maçının ardından basın toplantısını beklerken oturuşu nedeniyle spiker Melih Şendil tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Portekizli teknik adam Jose Mourinho basın toplantısı saatini beklerken salonda bacaklarını açarak oturdu. Bu oturuşunun ardından spiker Melih Şendil tepkisini dile getirdi.

SON DERECE YALNIŞ BİR GÖRÜNTÜ

Şendil "Bu görüntü bizim toplumumuzda hoş karşılanmaz Mourinho hocam. Olmaz olmaz yani böyle olmaz. Bizim Anadolu’muzda güzel gelenek göreneklerimiz vardır bu son derece yanlış bir görüntü" dedi.

Sosyal medya kullanıcıları Mourinho'nun görüntüsünü metroda yer alan bacakları açık oturmayınız uyarısına benzetti.

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