Melih Tunca, Penn State'e transfer oluyor

2005 doğumlu, 1.98 boyundaki Türk gard Melih Tunca, 2025 sınıfı için Penn State Üniversitesi’ne katılma kararı aldı. Eurohopes’un haberine göre, genç yetenek NCAA yolunda önemli bir adım attı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

19 yaşındaki Tunca, 2024/25 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom forması giydi. Ayrıca geçtiğimiz yaz Türkiye U20 Milli Takımı’nda sergilediği performansla dikkat çekti.

BSL’de bu sezon maç başına 7.2 sayı ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynayan Tunca, atletizmi ve oyun zekasıyla geleceğin önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.