Meliha ne demek? Meliha isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Meliha da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Meliha ne demek? Meliha isminin anlamı nedir?

Meliha ne demek? Meliha isminin anlamı nedir?

Meliha adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Meliha isminin anlamını araştırıyor. Peki, Meliha ne demek? Meliha isminin anlamı nedir?

MELİHA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Meliha ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Kraliçe melek.

- Gündoğusundan esen hafif rüzgar.

- Sevimli, güzel, şirin.

MELİHA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Meliha ismi Kur'an-ı Kerim'de yer geçmemektedir ve Meliha ismini koymak caizdir.

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