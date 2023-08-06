Meliha ne demek? Meliha isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Meliha da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Meliha ne demek? Meliha isminin anlamı nedir?