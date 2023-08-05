Melik adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Melik isminin anlamını araştırıyor. Peki, Melik ne demek? Melik isminin anlamı nedir?

MELİK NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Melik ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Hükümdar, pâdişah, hâkan.

- “Mülkün gerçek sâhibi ve kâinâtın mutlak hükümdârı” anlamında esmâ-i hüsnâdandır.

MELİK İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Melik ismi Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçmektedir ve Melik ismini koymak caizdir.