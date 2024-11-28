Melike cinayetinde hesap zamanı! Cinayetten tutuklanan anne baba ve üvey annenin ifadesi ortaya çıktı

Cansız bedeni 6 yıl önce Arnavutköy'de bir gölde bulunan Melike'nin ölümündeki sır perdesini 12 yaşındaki kardeşi araladı.

Cinayet zanlısı çarşıda gezerken polis ekiplerine yakalandı

İstanbul'da korkunç cinayet! Karısını boğarak öldürüp, ardından polisi aradı

"BABAM KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜ"

Melike'nin kardeşinin "Babam 6 yıl önce 5 yaşındaki kardeşimi öldürdü. Sonra da poşete sarıp denize attı" ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Habertürk'ün haberine göre bu bilgi üzerine baba Cahit Eşiyok, Anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Öztürker gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin verdikleri ifadelerin ayrıntıları ortaya çıktı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli baba Cahit Eşiyok, emniyette verdiği ifadesinde “Meryam Ataman ile 2008 yılında evlendik. Evliliğimizden 3 çocuğumuz oldu. 2018 yılında korsan taksi işi yaptığım sırada Zehra Öztürker ile tanıştım ve aramızda gönül ilişkisi başladı. Bunun üzerine resmi nikahlı eşimden boşandım. Ve Zehra Öztürker ile birlikte yaşamaya başladım. 3 çocuğumda bende kalıyordu. 2018 yılında nisan ayının ilk haftasında Zehra beni arayıp kızım Melike’nin fenalaştığını söyledi. Eve gittiğimde kızım nefes almıyordu” dedi.

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü: Nevzat Bahtiyar'ın cansız bedeni saklaması 38 dakika sürdü

Yataktan düştüğü iddia edilen 3 yaşındaki Elif öldü, annesi tutuklandı. Cinayet mi kaza mı?

"CESEDİ BEZ POŞETE SARIP..."

O gün yaşananları anlatan baba ifadesine şöyle devam etti:

Zehra kızımı daha önce darp etmişti. Vücudunda ekimozlar vardı bu sebepten hastaneye götüremedik. Ve resmi kurumlara haber vermedik. Kızımın öldüğünü anlamam üzerine cesedini bez ve poşete sarıp Zehra ile birlikte Arnavutköy Sazlıbosna barajına götürüp attık.

Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan şüpheli Zehra Öztürker ise suçlamaları kabul etmedi.

Şüpheli verdiği ifadesinde “Kızın ölümüyle ilgili hiçbir ilgim yok. Ben 2018 yılının sonunda Cahit’i terk edip ayrıldım zaten. Bir bilgim yok” dedi.

Öldürülen küçük kızın annesi Meryem Ataman’nın da ifadesi alındı. Meryam Ataman ifadesinde “Olay tarihinde Cahit ile boşanmıştık. Kızımın öldüğünü daha sonra öğrendim. Ancak korktuğum için resmi makamlara bildirmedim “ dedi.

TUTUKLANDILAR

Dün işlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen baba Cahit Eşiyok, anne Meryem Ataman ve Zehra Öztürker hakkında tutuklama kararı çıktı. Tutuklanan 3 şüpheli cezaevine gönderildi