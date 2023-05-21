Melike ne demek? Melike isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Melike de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Melike ne demek? Melike isminin anlamı nedir?

Melike ne demek? Melike isminin anlamı nedir?

Melike adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Melike isminin anlamını araştırıyor. Peki, Melike ne demek? Melike isminin anlamı nedir?

MELİKE NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Melike ismi ne demek ve ne anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:

- Kadın hükümdar.

- Padişah karısı

- Kırmızı renkli, güzel kokulu bir çeşit üzüm.

MELİKE İSMİ KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?

Melike ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Melike adını koymak caizdir.

MELİKE İSMİNİN KARAKTER ÖZELLİKLERİ NELER?

Melike adında olanların liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır.

Melike isimli kişiler orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir.

Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

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