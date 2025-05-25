Melike Şahin yine gündemde! Pozlarına beğeni yağdı

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Melike Şahin yine gündemde! Pozlarına beğeni yağdı

O Ses Türkiye 2025 yarışmasında jüri üyeliği yapan şarkıcı Melike Şahin kırmızı derin dekolteli elbisesiyle adından söz ettirdi. Konserlerine devam eden Şahin'in pozlarına beğeni yağdı.

2025 O Ses Türkiye yarışmasında jüri koltuğunda oturan Melike Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlülerden olan şarkıcı, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Konser öncesi derin dekolteli kırmızı elbisesiyle poz veren Şahin, Instagram'dan yayımladığı anda hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

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Melike Şahin derin dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. 1 milyon takipçisi bulunan Şahin, konserlerinden kareleri sık sık sevenlerinin beğenisine sunuyor.

MELİKE ŞAHİN'İN EŞİYLE POZLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Melike Şahin, 6 yıldır birlikte olduğu Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine büyük sürpriz yapmıştı.

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Evlendiği dönem eşi Sedat Arpalık ile yaş farkından dolayı çok konuşulan Şahin, eleştirilere yanıt vermeyerek sessiz kalmayı tercih etmişti.

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