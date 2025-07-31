Melike Şahin zor günlerden geçiyor! Üzen haberi konserinde açıkladı

'Durma Yürüsene', 'Nasır', 'Diva Yorgun', 'Pusulam Rüzgar' gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarıyla tanınan Melike Şahin, Harbiye konserinde hayranlarıyla buluştu.

YÜZÜNDEKİ HÜZÜN DİKKATTEN KAÇMADI

Konserde sevenlerine özel anlar yaşatan Şahin'in sahnedeki durgun hali ve yüzündeki hüzünlü ifade dikkatlerden kaçmadı.

Birkaç şarkı seslendirdikten sonra izleyicilerle dertleşen Şahin, üzüntüsünün nedenini de anlattı.

''BUGÜN EKSTRA ALKIŞLARINIZA İHTİYACIM VAR”

Ünlü şarkıcı; ''Bugün ekstra alkışlarınıza ihtiyacım var çünkü yani suratımdan belli olmuyor muhtemelen ama biraz üzgün bir gün geçiriyorum. Kardeşim aniden rahatsızlandı hastanede. Aklımın bir kısmı orada. Yüzüm düşmesin diye elimden gelen her şeyi yapıyorum. O yüzden beni bol bol alkışlayın" ifadelerini kullandı.