Melikgazi Basket 10. sıraya düştü

Kaynak: İHA
Melikgazi Basket 10. sıraya düştü

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kadın Basket takımı, sahasında lidere yenildikten sonra puan tablosunda 10. sıraya düştü.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kadın Basket takımı, sahasında lidere yenildikten sonra puan tablosunda 10. sıraya geriledi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Basket takımı, 6 müsabaka sonrasında 10. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan hafta sahasında oynadığı Fenerbahçe maçından farklı mağlup ayrıldı.

Sahasında istediği sonuca imza atamayan Melikgazi Basketbol, puan tablosunda 10. sırayla geriledi. Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılı ekip 53 averajla 10. sırada kendisine yer buldu.

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