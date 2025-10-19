Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray’a konuk olan Melikgazi Kayseri Basketbol, salondan 75-52 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı.
Salon: Sinan Erdem Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Mustafa Candemir Tabak, Furkan Köse
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 12, Williams 7, Sude Yılmaz 5, Derin Erdoğan 10, Zeynep Şevval Gül, Oblak 5, Ayşe Cora Yamaner 1, Elif Bayram 4, Gökşen Fitik 11, Sehernaz Çidal 2, Juhasz 10, Kuier 8
Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 12, Meltem Avcı Yılmaz 7, Collier 13, Doğa Adıcan 2, Merve Uygül, Williams 8, Merve Arı 2, Filip 8, Feray Dalkılıç
Periyotlar:
1. Periyot: 19-18 (Galatasaray lehine)
Devre: 41-37 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 56-41 (Galatasaray lehine)