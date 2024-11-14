Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'ye Yenildi

Kaynak: DHA
Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe'ye Yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri, Fenerbahçe Opet'e 89-57 mağlup oldu. Kayseri'deki karşılaşmada Fenerbahçe'nin skorerleri öne çıktı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadir Has Spor Salonu'nda konuk ettiği Fenerbahçe Opet'e 89-57'lik skorla mağlup oldu. Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren üstün bir performans sergileyen Fenerbahçe, ilk periyotu 19-12 önde tamamladı. İkinci periyotta Melikgazi Kayseri'nin direncine karşı koyan Fenerbahçe, devreyi 36-29 önde kapattı. Üçüncü periyot ise Fenerbahçe’nin 59-40’lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın en skorer oyuncuları ise 14’er sayıyla Fenerbahçe'den Nikolina Milic ve Tilbe Şenyürek oldu. Melikgazi Kayseri, bu sonuçla ligin üst sıralarındaki iddiasını kaybetmiş oldu.

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