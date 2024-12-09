Melikgazi Kayseri'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

Kaynak: İHA
Melikgazi Kayseri'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki altıncı mağlubiyetini aldı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 11. haftasında deplasmanda oynadığı ÇBK Mersin'e 79-73 kaybetti. İki maç sonra kaybeden Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmandan 1 puanla döndü. Bu sezon değişken bir grafik çizen sarı-kırmızılılar, 11. hafta sonunda oynadığı maçta 9 maçta 6 mağlubiyet alırken 3 galibiyet aldı. 12 puanla 8 sırada yer alan Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 12. haftasında evinde Nesibe Aydın'ı konuk edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol, bu sezon Botaş A.Ş, OGM Ormanspor ve Bodrum Basketbolu yenerken, Danilos Pizza, Galatasaray, İlkem Yapı Tarsusspor, Fenerbahçe, Emlak Konut ve ÇBK Mersin'e ise kaybetti.

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