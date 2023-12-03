Melikgazi’de tarihi eserler hızla restore ediliyor

Melikgazi Belediyesi’nin restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Melikgazi Belediyesi olarak kentin tarihi ve kültürel mirası olan yapılara sahip çıkmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Melikgazi'de göreve geldiğimizin ilk günden beri restorasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Selçuklu eserlerinin çok yer aldığı Melikgazi’de medeniyetler kenti olduğumuzun bilinciyle günümüze ulaşan kültür varlıklarını bugüne ve yarınlara kazandırmaya devam ediyoruz.

Melikgazi, köklü tarihi geçmişi ve zengin kültürel dokunun en çok hissedildiği ilçelerden biri.

Tarihi binaların restorasyonunun yapılması kadar korunması ve yaşatılmasının da önemli olduğunun bilincindeyiz.

Gerçekleştirdiğimiz projeler ile kültür varlıklarımızı gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz"