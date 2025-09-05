Melis İşiten’den çarpıcı ‘eski eş’ itirafı!

Başarılı kariyeri renkli kişiliği ve kendine has tarzıyla dikkat çeken oyuncu Melis İşiten 2024 yılında meslektaşı olan Uraz Kaygılaroğlu ile hayatını birleştirmişti.

Çiftin bu evlilikten Ada ismini verdikleri bir kızları dünyaya geldi. Aşk dolu evlilikleri sürerken çift herkesi şaşırtacak bir karar alarak 2019 yılında boşandı.

Boşanmanın ardından eski eşiyle arkadaş kalarak kızları ada ile birlikte sık sık birlikte vakit geçiren Melis İşiten katıldığı bir programda samimi açıklamalar yaptı.

"BİZ ÇOK DÜRÜSTÜZ VE BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Melis İşiten, Uraz Kaygılaroğlu için "En naif yerde en yüksek duygumuz sevgi. Onun adına da konuşabilirim. Evladımız olmamış olsaydı da gene bir gün dünyaya biriyle evlenmek için gelsem ve çocuk yapsam o kişi Uraz olurdu. Kırmadan, dökmeden öyle ayrılınca hiç öfkelenecek bir şeyin olmuyor. Biz çok dürüstüz ve birbirimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.