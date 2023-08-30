Melis adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Melis isminin anlamını araştırıyor. Peki, Melis ne demek? Melis isminin anlamı nedir?

MELİS NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Melis ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Çayır, çayırlık.

- Yer odası.

- Bal arısı.

- Oda

- Çimenlik.

MELİS İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Melis ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Melis ismini koymak caizdir.