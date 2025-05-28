Melis Sezen bomba gibi dönüyor! Şimdiden çok iddialı...

Yıldız oyuncu Melis Sezen, yeni bir diziyle ekrana ara vermeden devam ediyor. Deha dizisinin final kararının ardından yeni bir anlaşmaya vardı. Öner Arslanel yapımcılığında yayınlanacak olan ‘Leyla hali’ dizisinin başrolünde olacak.

Leyla karakteri, dizide yetimhanede büyüyen duygusal ve hayalperest biri olacak.

‘Leyla hali’ dizisinin çekimleri Haziran ayında başlayacak. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ender Mıhlar yer alıyor. Dizi TRT Tabii platformunda yayınlanacak.

'LEYLA HALİ' DİZİSİNİN KONUSU

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ‘Leyla hali’ aile bağları, geçmişle hesaplaşma ve hayallerle ilgili konuları kapsıyor.

TRT Tabii platformunda yer alacak dizi şimdiden merak konusu oldu.