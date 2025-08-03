Melisa Aslı Pamuk 7 aylık oğlu Mylan’ın son halini paylaştı: Benzerliği şoke etti! Herkes o yorumu yaptı

Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Paris’te evlenmişti.

Çift, 29 Ocak’ta ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı.

Anne olduktan sonra ilk paylaşımını yapan güzel oyuncu, bebeklerinin adının “Mylan Yazıcı” olduğunu duyurmuştu.

Şimdi eşi ve oğluyla tatilde olan Melisa Aslı Pamuk’tan yeni bir paylaşım geldi. Monaco’daki tatillerinden kareler paylaşan oyuncu, “Mutluluk anları” notunu ekledi.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Melisa Aslı Pamuk’un oğlu Mylan, herkes tarafından annesine benzetildi.

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MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991’de Hollanda’nın Haarlem şehrinde doğan Türk kökenli oyuncu ve modeldir. Hatay İskenderunlu olan Pamuk, Türk kökenli Hollanda vatandaşıdır.

2009’da Best Model of Turkey’de “Gelecek Vadeden Model” ödülünü aldı ve 2011’de Miss Turkey birincisi olarak Türkiye’yi Miss Universe’te temsil etti.

Modellik kariyerine 14 yaşında başlayan Pamuk, Amsterdam Üniversitesi’nde psikoloji eğitimine başladı ancak kariyeri için eğitimi yarıda bıraktı.

Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, oyunculuğa 13 yaşında, 2004’te Hollanda’da çekilen Dat zit wel snor adlı kısa filmde “Hayal” karakteriyle başladı.

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Türkiye’deki kariyeri bir GSM reklamıyla hız kazandı. 2012’de Yer Gök Aşk dizisiyle başrol oynadı ve Kara Sevda’daki Asu rolüyle büyük çıkış yaptı.

Önemli projeleri arasında Kurt Seyit ve Şura, Çarpışma, Kırmızı Oda, EGO ve Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi bulunuyor. Yakında Netflix’te yayınlanacak Sen Büyümeye Bak filminde Sezen karakterini canlandıracak.

Pamuk, 1.76 m boyunda, 58 kg ve Koç burcudur. 2024’te Yusuf Yazıcı ile evlendi ve 2025’te oğulları Mylan doğdu.

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Çiftin evliliği ve bebek haberleri sosyal medyada büyük yankı buldu.

YUSUF YAZICI KİMDİR?

Yusuf Yazıcı, 29 Ocak 1997’de Trabzon’da doğan Türk milli futbolcudur. Ofansif orta saha oyuncusu olan Yazıcı, şu anda Yunanistan Süper Ligi takımlarından Olympiakos’ta oynuyor.

Trabzonspor altyapısında yetişen Yazıcı, 2015’te 18 yaşında A takıma çıktı ve 80’den fazla lig maçında forma giydi. 2019’da 17,5 milyon euro’ya Lille’e transfer olarak Trabzonspor’un rekor transfer gelirini elde etti.

Lille’de 2020-21 Ligue 1 şampiyonluğu ve 2022-23 Trophée des Champions kupasını kazandı. UEFA Avrupa Ligi’nde 2020-21 sezonunda gol kralı oldu, özellikle Sparta Prag ve Milan’a karşı hat-trick yaptı.

Uluslararası alanda, 2017’de Türkiye A Milli Takımı’nda ilk maçına çıktı ve 43 maçta 3 gol, 7 asist yaptı. UEFA Euro 2020’de Türkiye’yi temsil etti.

Trabzon Erdoğdu Lisesi’nde okurken okul takımıyla dünya şampiyonluğu kazandı. Sol ayaklı olan Yazıcı, 1,83 m boyunda ve 97 numaralı formayı giyiyor.

2024’te Melisa Aslı Pamuk ile evlendi ve 2025’te oğulları Mylan doğdu. Olympiakos’ta ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı, ancak sakatlıklar kariyerini etkiledi.