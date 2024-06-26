Melisa Döngel: İşle aşkı karıştırmam

Kaynak: Haber Merkezi
Melisa Döngel: İşle aşkı karıştırmam

Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sette aşk yaşamadığını ve işle aşkı karıştırmaktan kaçındığını belirtti.

Kirli Sepeti dizisi ile ekranlarda boy gösteren 24 yaşındaki genç oyuncu Melisa Döngel, "Sette yaşadığım bir aşk hiç söz konusu olmadı. Ben işle aşkı karıştırmayı da pek sevmem. Büyük konuşmayayım ama öyle bir şey istemem. Düşünmedim öyle bir şey." ifadelerini kullandı.

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Muhabirin “Neden istemezsiniz?” sorusuna ise ünlü oyuncu, "Aynı atmosferde 12 saatten fazla süre çalışıyoruz. Zaten fazlasıyla beraber vakit geçiriyoruz. Bir de iş yeri orası yani. Hem iş yerinde hem özel hayatında ne kadar beraber olabilirsin ki bir insanla?" şeklinde cevap verdi.

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