Melisa Döngel kusursuz fiziğiyle nefes kesti! Reklam çekimi için kamera karşısına geçti

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melisa Döngel, reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Döngel beyaz bikinisiyle mest etti.

'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan güzel oyuncu kusursuz fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ROTASINI İTALYA’YA ÇEVİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisiyle birlikte Bodrum'da yaz sezonunu açan Döngel, rotasını İtalya'ya çevirmişti. Güzel oyuncunun İtalya pozları takipçileri tarafından büyük ilgi çekmişti.

BEYAZ BİKİNİSİYLE ORTALIĞI YAKIP GEÇTİ

Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle ortalığı kasıp kavuran oyuncu, iddialı paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Döngel'in cesur pozlarına takipçileri de kayıtsız kalamadı.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımına binlerce beğeni ve övgü geldi.