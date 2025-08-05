Melisa Döngel kusursuz fiziğiyle nefes kesti! Reklam çekimi için kamera karşısına geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Melisa Döngel kusursuz fiziğiyle nefes kesti! Reklam çekimi için kamera karşısına geçti

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Melisa Döngel, sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesmeye devam ediyor. Reklam çekimi için kamera karşısına geçen Döngel, kusursuz fiziğiyle ortalığı kasıp kavurdu.

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Melisa Döngel, reklam çekimi için kamera karşısına geçti. Döngel beyaz bikinisiyle mest etti.

'Arka Sokaklar', 'Sen Çal Kapımı', 'Sadakatsiz', 'Kirli Sepeti' gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan güzel oyuncu kusursuz fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

687dcd30c4317961fa404c18.webp

ROTASINI İTALYA’YA ÇEVİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisiyle birlikte Bodrum'da yaz sezonunu açan Döngel, rotasını İtalya'ya çevirmişti. Güzel oyuncunun İtalya pozları takipçileri tarafından büyük ilgi çekmişti.

7y6.webp

BEYAZ BİKİNİSİYLE ORTALIĞI YAKIP GEÇTİ

Kusursuz fiziğiyle ve güzelliğiyle ortalığı kasıp kavuran oyuncu, iddialı paylaşımıyla bir kez daha adından söz ettirdi.

Döngel'in cesur pozlarına takipçileri de kayıtsız kalamadı.

o0.webp

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Ünlü oyuncunun bikinili paylaşımına binlerce beğeni ve övgü geldi.

tt.webp

y6.webp

Son Haberler
Galatasaray kalede ona odaklandı!
Galatasaray kalede ona odaklandı!
TSK'da dengeleri değiştirecek toplantı başladı
TSK'da dengeleri değiştirecek toplantı başladı
Ekonomideki büyük felaketi açıkladı: Vatandaş çaresiz, ekonomi çöküyor
Ekonomideki büyük felaketi açıkladı: Vatandaş çaresiz, ekonomi çöküyor
Görme yetisini kaybedince sokağa terk edilmişti! Yoshi'nin de artık bir yuvası var
Görme yetisini kaybedince sokağa terk edilmişti! Yoshi'nin de artık bir yuvası var
13 yaşındaki çocuk babasını tabancayla vurdu!
13 yaşındaki çocuk babasını tabancayla vurdu!