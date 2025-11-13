Özel hayatının yanı sıra oyunculuk performansıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından çok sayıda evlilik teklifleri aldığını söyledi.

‘HAYATIMIN AŞKI’

Geçtiğimiz aylarda yabancı ajansların radarına girerek, sevgilisi Samir Balkan ile Portofino'da görüntülenen Döngel, sevgilisi Samir Balkan ile ilgili; "Hayatımın aşkı" ifadelerini kullanmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çiften kısa bir süre sonra ayrılık açıklaması gelmişti.

Habertürk'ün haberine göre; Maslak'taki bir mekândan çıkarken objektiflere takılan ünlü oyuncu yakın zamanda Dubai tatilinden döndüğünü söyledi. Döngeli, “Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim, gerçekten harika bir yerdi" dedi.

"ÇOK FAZLA TEKLİF ALIYORUM"

Sosyal medya üzerinden kendisine gelen yorumlar hakkında konuşan Melisa Döngel, "Tatlı da tatsız da mesajlar geliyor ama ben sadece tatlı olanlarla ilgileniyorum" dedi. Kendisine sosyal medyadan atılan mesajların içeriğine de değinen Döngel, en çok evlilik teklifi geldiğini söyleyerek "Artık saymayı bıraktım, çok fazla teklif alıyorum" dedi.

Yeni projeleri hakkında da konuşan Döngel, "Çektiğimiz bir dizi var dijitalde yayınlanacak" ifadelerini kullandı. Son dönemde dizilerdeki kadın ve erkek oyuncuların yaş farkı tartışmalarına da değinen Melisa Döngel, "Ben profesyonel olarak bakıyorum, izleyici izlesin, ondan sonra yorum yapsın" dedi.