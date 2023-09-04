Melisa Döngel’in annesi Rus çıktı. Güzelliğinin genetik olduğu anlaşıldı

Yeni dizisi Kirli Sepeti ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Melisa Döngel'in annesi Rus çıktı. Ünlü oyuncu Türkiye'ye gelen annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Melisa Döngel’in annesi Rus çıktı. Güzelliğinin genetik olduğu anlaşıldı

Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan Melisa Döngel güzelliğiyle de adından söz ettiriyor. Şimdilerde Kirli Sepeti dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan ünlü ismin annesi ve kız kardeşini görenler çok şaşırdı.

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23 yaşındaki güzel oyuncu Türkiye'ye gelen Rus annesini havaalanında karşıladığı anları paylaştı. Ünlü isim daha sonra annesiyle pozlarını yayınlamaya devam etti.

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Melisa Döngel'in Rus annesi güzelliğiyle beğeni topladı. Kız kardeşi Elif Döngel ile de paylaşım yapan ünlü isme sosyal medyada "Güzellik genetik" yorumları yapıldı.

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