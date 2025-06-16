Melisa Döngel’in bikinili cesur pozları hayranlarını ikiye böldü

Arka Sokaklar, Sadakatsiz, Kirli Sepeti gibi bir çok başarılı projede rol alan genç ve güzel oyuncu Melisa döngel son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanan oyuncunun yaptığı paylaşımlar zaman zaman hayranları arasında tartışmalara da yol açıyor.

İş insanı Samir Balkan‘la yaşadığı aşkla magazin gündemini bir süre meşgul eden güzel oyuncunun yaptığı cesur paylaşımlarda çok konuşulacağı benziyor.

Sevgilisiyle Bodrum tatilinin keyfini çıkaran güzel oyuncu bikinili pozlarıyla ortalığı ayağa kaldırdı.