Melisa Ercan Fransa Açık'ta ikinci turda

Milli tenisçi Melisa Ercan, Fransa Açık'ın (Roland Garros) genç çiftler kategorisinde ikinci tura çıktı.

Melisa Ercan Fransa Açık'ta ikinci turda

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre teklerde üçüncü tura adını yazdıran Melisa, çiftlerde ise Macar partneri Luca Udvardy ile tur atladı.

Melisa-Udvardy ikilisi, Çek Amelie Smejkalova-Tereza Valentova çiftini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura kaldı.

Milli tenisçi Melisa ve partneri, ikinci turda 7 numaralı seribaşları Mara Gae (Romanya)-Ella Mcdonald (Büyük Britanya) çiftiyle karşılaşacak.

Melisa, tekler ikinci turunda, 1 numaralı seribaşı Japon Sarah Saito'yu mağlup ederek dikkati çekmişti.

Öte yandan genç çift erkekler kategorisinde ise Atakan Karahan ve Rus partneri Danil Panarin, ilk turda Charlie Camus (Avustralya)-Jan Hrazdil (Çekya) ikilisine 6-3 ve 6-1'lik setlerle yenilerek elendi. (AA)

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimleri tarih sınavından geçirilmeli
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
Eyüpspor yaşattığını yaşadı, Bodrumspor finale çıktı!
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
İbrahim Kalın’ı MİT Başkanlığı’na bir adım daha yaklaştıran gelişme. Herkesin merak ettiği soru cevap buldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Dev derbinin ilk 11'i belli oldu
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Zafer Arapkirli'nin ilk derbi izlenimleri: Düğün hazırlığı erkenden başladı
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi acı haber: Derbiye siyah pazubantla çıkılacak
Son Haberler
Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti Güncel
Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu, 82 yaşında hayatını kaybetti
Itoudis: Taraftarımıza söz veriyoruz Spor
Itoudis: Taraftarımıza söz veriyoruz
İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı. Güncel
İstanbul Valiliği'ne Davut Gül atandı.
hangikredi 6 haziran Ekonomi
hangikredi 6 haziran
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı Güncel
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 7 yaralı
Netanyahu, Elon Musk ile "yapay zeka"yı görüştü Dünya
Netanyahu, Elon Musk ile "yapay zeka"yı görüştü
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Türk kızına saldırı. 2 Rum gözaltında Dünya
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde Türk kızına saldırı. 2 Rum gözaltında