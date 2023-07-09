Melisa Ercan Wimbledon'a ilk turda veda etti

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın gençler kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Melisa Ercan, tek kadınlar ilk turunda turnuvadan elendi.

Melisa Ercan Wimbledon'a ilk turda veda etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk turunda Melisa Ercan, Çek Laura Samsonova ile karşılaştı.

Bir saat 35 dakika süren mücadelenin ardından 17 yaşındaki Melisa, rakibine 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup oldu. (AA)

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