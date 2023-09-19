Melisa otunun az bilinen yararları

Editör: Erkavim Yıldırım

Kalp, beyin, sindirim ve sinir sistemi için faydalı olan bitki, pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Latince adı ile Melissa officinalis, yüzyıllardan beri anksiyete, uyku bozukluğu, hazımsızlık ve yaraların tedavisinde kullanılan, nanegiller familyasına ait bir bitkidir.

Kurutulmuş melisa otundan çay yaparak içebilirsiniz. Ayrıca bu çayı, biraz pamuk yardımıyla yüzünüzü temizlemek için de kullanabilirsiniz.



Halk arasında oğul otu, kovan otu veya limon nanesi olarak da adlandırılan melisa otu, limonumsu kokusu ve ısırgan otuna benzer yapraklarıyla, temmuz ve ağustos aylarında çiçeklenen bir bitkidir.

Şifalı yönüyle tanınan ve sıklıkla kullanılan melisa otu, en çok stresten arınmak, östrojen hormonunu artırmak ve göz tansiyonunu dengelemek için kullanılır.



Melisa otunun içeriğinde bulunan Citral, Citronal ve Gabriol bileşenleri, insanı sakinleştirip rahatlattığı için stres giderirler. Bu nedenle geceleri yatmadan önce bir bardak melisa otu çayı içmenin, dinlendirici ve uyumaya yardımcı olduğu söylenir.

Taze yaprakları, limon aromalı kokusu ve tadı nedeniyle çorbalara, balık yemeklerine ve salatalara lezzet katmak için kullanılır. Güzel kokulu, ince yapraklı, yumuşak tüylü ve beyaz çiçekli bir bitki olan melisa, görünüm olarak da insanın içini ferahlatır. Çay olarak tüketimi yaygın olmakla birlikte kapsül, krem ve yağ olarak hazırlanan ürünleri vardır.

NASIL YETİŞTİRİLİR?



Boyu 30–80 santimetreye kadar uzayabilen melisa otu, dalları ve beyaz çiçekleri olan çok yıllık bir bitkidir. Bünyesinde tanen, reçine ve uçucu yağ barındırdığı için birçok hastalığın tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

Yaz aylarında yetişen melisa genellikle bahçeleri sever. Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki olduğunu söylemek doğru olur. Güney Avrupa’da yaygın biçimde görülen bu ot, Türkiye’de Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bol miktarda yetişir. Güneydoğu gibi aşırı sıcak bölgelerde ise ancak öğle öncesi güneşini alan yerlerde yetişebilir.

Melisa bitkisini, dilerseniz evinizde saksıda yetiştirebilirsiniz. Fakat bitkinin her gün en az 4 saat güneş ışığı alması gerekir. Saksıdaki toprağınıza dörtte bir oranında ponza taşı da eklerseniz, oldukça yüksek verim alabilirsiniz.

Ticari olarak yetiştirilen melisa otu için en iyi gübre ise balık gübresidir. Yaz aylarında bol yağış alan bölgelerde ve özellikle bahçelerde kolayca yetişir. Bu şifalı ot, sürgün kökü ve melisa otu tohumu sayesinde kendini her zaman yeniler. Soğuğa karşı dayanıklı olan melisanın, düzenli olarak sulanması önemlidir.

Melisa Otu az bilinen yararları

Melisa otu uzun yıllardan beri hastalıkların tedavisinde kullanılmak üzere yetiştirilen ve ilaç endüstrisinde kullanılan bir bitkidir. Ülkemizde daha çok oğul otu adıyla bilinen melisa otu faydaları içinde psikolojik gerginliklere olan yararı, ilk sırada yer alır. Strese ve uyku sorununa karşı kullanımı oldukça yaygındır.



Cilt bakımı için kullanılır. Yaşlanmayı ve cilt kırışıklıklarını geciktirir.

Kan şekeri ile tansiyonu düşürdüğü, kalbi ve kan dolaşımını kuvvetlendirdiği yönünde düşünceler vardır. İdrar söktürücü özelliği bulunur.

Alzheimer, epilepsi, sara, hafıza kaybı ve dikkat bozukluğu gibi sorunların olmasını engellediği düşünülür.

Böcek ısırıklarına karşı da kullanılır.

Ter attırma özelliği ile toksinlerin vücuttan atılmasına katkı sağlar.

Ateş düşürücü özelliği ile grip ve nezle gibi hastalıklarda yardımcı olur.

Vücuttaki ağrıları giderir. Migren ağrılarına ve regl ağrılarına faydalıdır.

Reflü, gastrit, bulantı gibi mide sorunlarını azaltır.

Uçuk, egzama ve mantar gibi cilt hastalıkları için faydalı olduğu belirtilir.

MELİSA OTU NEYE İYİ GELİR?

Cilt bakımı konusunda, kadınlar için çok yardımcı bir bitkidir. Melisa otu yaprakları ve tomurcuklarından hazırlayacağınız tonik ile cildinize bakım yapabilirsiniz. Ayrıca, melisa otu yağı da evinizde kullanabileceğiniz bir başka bakım ürünü olabilir.

Melisa yağını tek başına ya da badem yağı ile birlikte uygulayarak saç bakımınız için de kullanabilirsiniz. İçerdiği yağlar ve madensel tuzlar sayesinde cildinize ve saçınıza iyi gelir.

Önemli bir konu olan, melisa otu boy uzatır mı sorusunun yanıtı ise evettir. Kız ve erkek çocukları için ayrı kürler şeklinde uygulandığında boy uzamasına katkı sağladığı söylenir. Çünkü bu bitki, çocuklardaki kemik gelişimine olumlu etkiler yapar. Kürlerin ergenlik dönemi başlarında, bir ve iki yıl boyunca uygulanması tavsiye edilir.

Melisa otu, yorgunluk ve halsizlik gidermede, kulak çınlaması ve kas spazmlarının önlenmesinde de kullanılabilir.

Beyin ve sinir sistemi üzerinde koruyucu etkisi bulunduğu için hafızayı güçlendirir. Öğrenme ve algılama yeteneğini artırır.

ZARARLARI NELERDİR?

Melisa otu sedatif ilaçlar ve tiroid ilaçlarıyla birlikte kullanılırsa etkileşime girebilir. Uykusuzluk ve anksiyete nedeniyle antidepresan ilaç kullanıyorsanız melisa çayı tüketmeniz önerilmez.

Hamile ve emziren kadınların kullanmaları ise doktor tavsiyesi ile mümkün olabilir. Dikkat eksikliği için ilaç kullananların da melisa çayı içmeden önce doktora danışmaları gerekir.

Taze toplanmış melisa otunu, evinizde kurutup saklamak istiyorsanız dikkatli olmanız gereken birkaç ayrıntı vardır. Ayıklanıp temizlenmiş bitki yaprakları havadar ve karanlık bir ortamda tek tabaka halinde yayılarak kurutulur. Nem ve ışık almaması gerekir. Kuruduktan sonra aynı şartlarda saklanır.

Bir yıldan fazla süreyle saklanması ve kullanılması sakıncalı olabilir. Şifa kaynağı melisa otu çayı ile yapacağınız kürlerden önce doktorunuza danışmayı ihmal etmeyiniz.