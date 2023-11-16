Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim”

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, tatile çıktı. Mayosuyla objektif karşısında poz veren Şenolsun, "Kışımı yaza çevirdim" dedi.
Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, yaz sezonu kapansa da tatil yapmaya devam ediyor.
Şenolsun, çıktığı tatilde çekilen karelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Mayosuyla objektif karşısında poz veren 27 yaşındaki oyuncu, "Kışımı yaza çevirdim" dedi.
İşte Melisa Şenolsun'un o pozları...
Ünlü isim, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da magazin gündemine geliyor.
Kasım 2019'da ABD'in Los Angeles şehrinde düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin kapanış törenine katılan Melisa Şenolsun, kıyafetiyle sosyal medyayı sallamıştı.
Yeşil saten bir elbise giyen Melisa Şenolsun, sırt dekoltesi ve derin yırtmaç tercih etmişti.
Cesaretini konuşturan oyuncunun vücudundaki dövmeler de dikkat çekmişti.