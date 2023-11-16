Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim”

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, tatile çıktı. Mayosuyla objektif karşısında poz veren Şenolsun, "Kışımı yaza çevirdim" dedi.

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 1
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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 2

Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, yaz sezonu kapansa da tatil yapmaya devam ediyor.

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 3

Şenolsun, çıktığı tatilde çekilen karelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 4

Mayosuyla objektif karşısında poz veren 27 yaşındaki oyuncu, "Kışımı yaza çevirdim" dedi.

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 5

İşte Melisa Şenolsun'un o pozları...

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 6
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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 7
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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 8
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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 9

Ünlü isim, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da magazin gündemine geliyor.

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 10

Kasım 2019'da ABD'in Los Angeles şehrinde düzenlenen 2. Hollywood Türk Filmleri Festivali'nin kapanış törenine katılan Melisa Şenolsun, kıyafetiyle sosyal medyayı sallamıştı.

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 11

Yeşil saten bir elbise giyen Melisa Şenolsun, sırt dekoltesi ve derin yırtmaç tercih etmişti.

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 12

Cesaretini konuşturan oyuncunun vücudundaki dövmeler de dikkat çekmişti.

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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 13
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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 14
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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 15
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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 16
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Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” 17
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