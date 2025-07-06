Melisa Sözen’e imrendiren doğum günü kutlaması!

Çemberimde Gül Oya, Kış Uykusu, Av Mevsimi, Alef ve Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? gibi yapımlarla adından söz ettiren başarılı oyunculuk performanslarıyla önplana çıkan Melisa Sözen 40 yaşını kutladı.

Uzun yıllardır Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile aşk yaşayan Sözen'in doğum gününde, sevgilisi romantik bir paylaşımda bulundu.

'BAKTIĞI YERİ GÜZELLEŞTİREN CANIM SEVGİLİM'

Harun Tekin "Baktığı yeri güzelleştiren canım sevgilim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun! Birlikte nice ferah yıllara." notuyla paylaşım yaptı

