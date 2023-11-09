Melisa Sözen'i görenler ''Eskiye dön'' yorumları yaptı. Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen imaj değişikliğiyle şaşırttı. Saçlarını kısacık kestiren oyuncuya "Eskiye dön" yorumları yağdı.

Gizem Ertürk
Melisa Sözen'i görenler ''Eskiye dön'' yorumları yaptı. Yeni imajı hayranlarını ikiye böldü

Daha önce 'Çemberimde Gül Oya', 'Bir Bulut Olsam', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kırmızı Oda' gibi dizilerde rol alan ve uzun süredir ekranlardan uzak olan Melisa Sözen son olarak Netflix projesinde yer almıştı.

17949542-728xauto.webp

Harun Tekin ile birlikte olan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat çeken Melisa Sözen imajıyla adından söz ettirdi.

640xauto-001.webp

Son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi.

640xauto-2.webp

Melisa Sözen'in yeni imajını görenler ikiye bölündü. Kimi güzel oyuncuya "Eskiye dön" derken kimi de "Çok yakışmış bambaşka biri olmuşsun" dedi. Pınar Deniz ve Ezgi Moa gibi ünlü isimler de Sözen'i çok beğendi.

640xauto-1-001.webp

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların perde arkası
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Ünlü astrolog Rezzan Kiraz'dan Galatasaraylıları çıldırtacak kehanet. 53 günde olacakları tek tek açıkladı
Son Haberler
Hindistan'da vahşi hayvan protestosu Dünya
Hindistan'da vahşi hayvan protestosu
Ümit Özdağ'dan Yargıtay açıklaması: Ortada ciddi bir Devlet krizi vardır Gündem
Ümit Özdağ'dan Yargıtay açıklaması: Ortada ciddi bir Devlet krizi vardır
Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü paniğe neden oldu Gündem
Beykoz'da freni patlayan İETT otobüsü paniğe neden oldu
Popüler sohbet sitesi 14 yıl sonra resmen kapandı. Bir devrin sonu Gündem
Popüler sohbet sitesi 14 yıl sonra resmen kapandı. Bir devrin sonu
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dev şirketin iflas edeceğini açıkladı. Milyonlarca müşterisi var Gündem
Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada dev şirketin iflas edeceğini açıkladı. Milyonlarca müşterisi var
Hatay’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı Gündem
Hatay’da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Hasan ile Şeyma’yı öldürüp Kızılırmak'a atan sanıklara verilen ceza onandı Gündem
Hasan ile Şeyma’yı öldürüp Kızılırmak'a atan sanıklara verilen ceza onandı