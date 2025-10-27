ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Atlantik Okyanusu'nda seyreden Melissa Kasırgası'na ilişkin bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, uydu görüntülerine göre rüzgar hızı saatte 240 kilometreye kadar çıkan kasırganın şiddetinin, yıkıcı sonuçlar meydana gelebileceği anlamındaki "4. Kategori" seviyesine yükseldiği belirtildi.

Jamaika'nın başkenti Kingston'un 210 kilometre güneybatı açıklarında seyrettiği ve batı istikametinde ilerlediği aktarılan kasırganın, Jamaika'da ve Küba'nın güneydoğusunda karaya vurmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, Melissa Kasırgası'nın, ilerleyen günlerde Jamaika ve Küba'da "yıkıcı" fırtına koşullarına, Karayipler bölgesinin diğer yerlerinde de şiddetli yağışlara, sel baskınlarına ve heyelanlara yol açabileceği kaydedildi.